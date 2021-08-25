Son dakika: Yeni nesil hediye platformu 1,52 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Son dakika gelişmesine göre Yeni nesil hediye platformu Popile, 1,52 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu.

Yeni nesil hediye platformu Popile, 1,52 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu. "Ünlülerden kişiye özel kutlama videoları" fikri ile yola çıkan girişim, tohum finansman turunu 9 yatırımcının desteği ile tamamladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bize güvenen ve hedeflerimize ortak olan herkese teşekkür ederiz. 'Popilemek' kültürünü tüm Türkiye'ye duyurmaya başlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dijitalleşen satın alma alışkanlıkları ile hayatımıza giren yeni nesil hediye kavramı yeni iş fikirleri doğurmaya devam ediyor. Bu fikirlerin yatırımcılardan da destek aldığı görülüyor. Son olarak 2020'nin sonunda kullanıcıyla buluşan ve müzisyen, futbolcu ve içerik üreticisi ünlüler aracılığıyla kişiye özel kutlama mesajları sunan online hediye platformu Popile, 1,52 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgilere göre fikir aşamasından bu yana kendi kaynaklarıyla ilerleyen girişim, yurt dışı merkezli 9 yatırımcının desteği ile tohum finansman turunu tamamladı.

"POPİLEMEK KÜLTÜRÜNÜ TÜM TÜRKİYE'YE DUYURMAYA BAŞLIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Popile Kurucu Ortağı Ertuğrul Uçar, "Bundan bir yıl önce bir sohbet arasında tamamen hayal olarak ortaya attığımız 'ünlülerden kişiye özel kutlama videoları' fikrimiz Popile adı altında 28 Aralık 2020'de kullanıcılara buluştu. Yalnızca ağustos ayında 'popile'yen kullanıcı sayısı 1000'i geçti. Hem ünlü isimlerle yaptığımız iş birlikleri hem de arka planda ekibimiz hızla büyüyor. Bize güvenen ve hedeflerimize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Popilemek kültürünü tüm Türkiye'ye duyurmaya başlıyoruz" dedi.

2022'DE YURT DIŞINA AÇILACAK

Gelecek hedeflerine de değinen Ertuğrul Uçar, "Bugün Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Serdar Ortaç, Alper Kul, Rüştü Reçber, Aydemir Akbaş, İlker Aksum, Bahar Şahin, Şafak Sezer, Serkan Akın, Ömür Gedik ve daha pek çok tanınmış ismi kullanıcılarla bir araya getiriyor, gelirlerin önemli bir kısmını ise sipariş sahiplerinin talepleri doğrultusunda seçtikleri STK'lara bağışlayarak sosyal sorumluluk bilincine katkı sunuyoruz. İnsanların mutluluklarına ortak olarak ufak da olsa hayatlara dokunmaya devam etmek öncelikli hedefimiz. Öte yandan PopiTime özelliğini kısa bir süre içerisinde hayata geçirerek ünlülerle toplu online görüşme imkanı tanımayı amaçlıyoruz. 2022 yılında da yurt dışına açılmak için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı