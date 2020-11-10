Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
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Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

10.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:30

Son dakika! Görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan, ilk açıklamasında yeni görevine ilişkin "Benim için de sürpriz oldu" dedi.

Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM'de muhabirlerin yeni görevine ilişkin sorularına karşılık olarak "Benim için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Elvan, "Göreve getirileceğinizden haberiniz var mıydı?" sorusuna, "Hayır, yoktu" diyerek cevap verdi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILMAYACAK

Muhabirlerin devir teslim törenine dair sorularına ise Elvan, "Berat beyin sağlık problemlerinden dolayı devir teslim töreni yapılmayacaktır" dedi. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı, daha sonra gazetecilere teşekkür ederek sohbeti sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmesinin ardından Lütfi Elvan, yeni Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildi.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde eğitimine devam etti. 1983 tarihinde lisans eğitimini tamamlayan Lütfi Elvan, ardından İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.

1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak görev alan Lütfi Elvan, bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının Etibank'ta yaygınlaşması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı. Burada 1996 yılına kadar uzman yardımcısı, olarak çalışan Lütfi Elvan, 1996 yılında ise Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

AK Parti'ye katılarak siyasete atılan Lütfi Elvan, 2007 seçimlerinde Karaman milletvekili olarak TBMM'ye girdi. O dönem AK Parti Genel Başkanı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapan Lütfi Elvan, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi.

2011 seçimlerinde bir kez daha meclise giren Lütfi Elvan, bu kez Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirildi.

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümetinde Reform ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Elvan, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi. İyi derecede İngilizce bilen Lütfi Elvan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

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