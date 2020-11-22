Son dakika! Yaşlı kadın iple asılı halde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Yaşlı kadın iple asılı halde ölü bulundu

22.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:54
Son dakika! Yaşlı kadın iple asılı halde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da yaşlı bir kadın evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da yaşlı bir kadın evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Eynel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Gülender S., evinde iple tavana asılı halde bulundu. Asılı olduğu yerden indirilen yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülender S.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu
Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu
Oğluna 'Annenizin yanına gidiyorum' mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu
Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İdil Fırat Deniz Seki Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Deniz Türüç Sergio Perez Lance Stroll Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Kasım Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Yaşlı kadın iple asılı halde ölü bulundu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 10:54:32. #1.15#
title