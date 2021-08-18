Son dakika! Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı
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Son dakika! Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından Ayancık ilçesi esnafları ilçe halkı ve bölgeye gelen görevlilerle büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.

Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı

SİNOP - Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından Ayancık ilçesi esnafları ilçe halkı ve bölgeye gelen görevlilerle büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Afetin ilk günlerinde su bulamayıp köylerden su taşıyarak ekmek üreten fırın esnafı, ekmeği vatandaşa ücretsiz dağıtıyor.

Afetin ilk gününde yaşadıklarını anlatan fırın esnafı Erdi Çalış, "Gece boyu aşırı yağışların neticesinde sel sularının Ayancık'ı bir şekilde sarmasından dolayı sele maruz kaldık. Bu neticede sel mağduriyetini yaşayan iş yelerinde biri de biz olarak, bir şekilde kendimizi toparladık. Depomuzdaki fazla suyu attıktan sonra tekrar insanların mağduriyetini gidermek için canla başla çalışmaya başladık. Zor süreçti, hepimiz ruhen ve bedenen yorulduk. Bir şekilde bu işlerin üstesinden gelmeye başladık" dedi.

Ayancık'ın büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirten esnaf Çalış, "Sel sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte insanların bu panik havası içinde olduğunu gördük ve elimizden geldiğince gerekli yardımı gerekli çabayı gösterdik. Yeri geldi evimizi açtık. Yeri geldi elektriğimizi paylaştık. Yeri geldi ekmeğimizi bölüştük. Bu zorlu günleri bir şekilde atlatacağımıza inanarak çalışmaya devam ettik. Yaptığımız ekmeğin haddi hesabı yok. Yani var gücümüzle çalıştık. İnanamazsınız 2 gün 3 gün eve gitmediğimiz oldu. Çoluğumuzu çocuğumuzu annemizi babamızı görmediğimiz oldu. Çok şükür Ayancık kenetlendi. Devletin çabaları buradaki insanların çabalarıyla güzel bir dayanışma ortamı oluştu. Bir şekilde yaralar sarılmaya başladı" diye konuştu.

Taşımaya suyla ekmek üretip ücretsiz dağıttıklarını anlatan Çalış, "Su bulmak zor oldu. İlk 2 gün özellikle selin olduğu gün ne elektrik ne su bir şey yoktu. Biz kendi çabalarımızla yağışın çok olmadığı köylere bir şekilde arazi araçlarıyla ulaşarak çeşmelerden ya da evlerin musluklarından akan su varsa bir şekilde topladık. Yine de ekmek üretmeye devam ettik. Biz tabi bu ekmekleri birçoğunu hatta ve hatta hepsini insanların mağduriyetlerini giderebilmek için elimizden geldiğince ücretsiz dağıttık. Bir şekilde yardımcı olduk" şeklinde konuştu.

Son dakika! Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı
Son dakika! Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı
Son dakika! Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı
Son dakika! Taşıma suyla ekmek üretip binlerce selzedeye ücretsiz dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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