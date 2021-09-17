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Son dakika yaşam: Jandarma gazileri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika yaşam: Jandarma gazileri unutmadı

Son dakika haberleri... Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası nedeniyle Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası nedeniyle Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca ve Jandarma Kıdemli Üstçavuş Burcu Dönmez, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ile yönetim kurulunu ziyaret edip, istişarelerde bulundular.

Kutluca, ziyarette yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz bizim için kıymetli ve değerlidir " diyerek, her zaman gazilerin yanlarında olduklarını dile getirdi. .

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ise Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevleri tarafından 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası nedeniyle derneklerine gerçekleştirilen ziyarete teşekkür etti.

Jandarma görevlileri, daha sonra gazilere, çiçek ve dolma kalem seti hediye etti - MALATYA

Son dakika yaşam: Jandarma gazileri unutmadı

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