İlahiyat Fakültesi öğrencileri öksüz ve yetim çocuklarla bayram alışverişinde buluştu

İlahiyat Fakültesi öğrencileri öksüz ve yetim çocuklarla bayram alışverişinde buluştu Ankara'da bir grup İlahiyat Fakültesi öğrencisinin başlattığı ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere bayram alışverişi organizasyonu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşti.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri öksüz ve yetim çocuklarla bayram alışverişinde buluştu

ANKARA - Ankara'da bir grup İlahiyat Fakültesi öğrencisinin başlattığı ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere bayram alışverişi organizasyonu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşti.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin başlattığı ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere bayram alışverişi organizasyonu Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir mağazada başladı. Yardım etkinliği ile ilgili bilgi veren İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sümeyra Çelik, "Bu işe kendi harçlıklarımızla başladık, daha sonra kelebek etkisi gibi çevremizde yayılmaya başladı" dedi.

"Profesyonel bir şey değil ama güzel insanlar ile yola çıktık" diye Çelik şöyle devam etti:

" Yetişkin bireyler bunu bir şekilde idare ediyor. Ama çocukları çok mazlum bu konuda. O yüzden bu fırsatları biz oluşturma niyetindeyiz. İnşallah muvaffak oluruz."

Etkinlikte, 150-300 arası çocuğun giydirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş