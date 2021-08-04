Son dakika yaşam: Bozüyük Devlet Hastanesi'nde anne sütünün önemi anlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'nde '1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası' dolayısıyla tedavi gören annelere anne sütünün önemi anlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'nde '1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası' dolayısıyla tedavi gören annelere anne sütünün önemi anlatıldı.

Bozüyük Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Eren, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Gülce Yörük, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen ve hastanede çalışan ebeler tarafından tedavi gören anne ve anne adayları ziyaret edildi. Ziyarette anne sütü ve önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle ilk 6 ayda anne sütünün önemli olduğu vurgulandı. Haftanın önemine binaen annelere anne sütünün önemini içeren materyaller dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı