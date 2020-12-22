Yargılandığı terör davasında hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
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Yargılandığı terör davasında hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı

22.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:23

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Yargılandığı terör davasında hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdem Gültekin

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