Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek
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Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek

Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün 5'inci kattaki evinde çıkan yangından alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtulan Ahmet Fatih Erdurur'un (32) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu bildirildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün 5'inci kattaki evinde çıkan yangından alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtulan Ahmet Fatih Erdurur'un (32) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu bildirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki (PAÜ) ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Erdurur, ailesinin isteği üzerine buradan alınarak tedavisine devam edilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dün saat 10.00 sıralarında yakılan sigaradan yangın çıktı. Ahmet Ferruh Erdurur, kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı. İhbar üzerine binaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kolları, bacakları ile göğüs ve sırt bölgesinde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen Erdurur, ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki yanık ünitesinde müdahale edilen Erdurur, daha sonra ailesinin isteği üzerine dün akşam saatlerinde tedavisine devam edilmek üzere Ankara'ya götürüldü.YANGIN KOLTUĞA DÜŞEN İZMARİTTEN ÇIKMIŞ

Bu arada, itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yangının düşen sigarının üzerinde örtü bulunan kanepeyi tutuşturduğu, ardından alevlerin perdelere sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi.


Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek
Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek
Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek
Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek
Son dakika! Yangından alt kata sarkarak kurtulan Ahmet'in tedavisine Ankara'da devam edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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