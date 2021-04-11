Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
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Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | 3. Sayfa

- Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti Antalya'da yangın sonrası duygusal anlar Yangını sebebiyle sokağa dökülen vatandaşlar Covid-19 önlemlerini hiçe saydı Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir evde çıkan yangında evde oturan Ganalı öğrenciyi kız arkadaşı uzun uzun...

- Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti

Antalya'da yangın sonrası duygusal anlar

Yangını sebebiyle sokağa dökülen vatandaşlar Covid-19 önlemlerini hiçe saydı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir evde çıkan yangında evde oturan Ganalı öğrenciyi kız arkadaşı uzun uzun sarılarak teselli etti. İkilinin söndürme çalışmalarını üzüntülü bir şekilde takip etmesi duygusal anlar yaşattı. Öte yandan yangını bahane ederek sokağa dökülen vatandaşlar ise Covid-19 önlemlerini hiçe saydı.

Yangın, Kepez İlçesi Yenigün Mahallesi 3068 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre Antalya'da özel bir üniversite öğrencisi Ganalı Mübarek Osman, hafta sonu tatilini fırsat bilerek yakındaki arkadaşlarının yanına gitti. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede 110 ekipleri müdahale etse de evin oturma odası küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine Mübarek Osman da gelerek söndürme çalışmalarını üzgün bir şekilde takip etti. Genç adamı aldığı duyum sonrası olay yerine gelen kız arkadaşı Havva Kavuri sarılarak teselli etti. İkilinin uzun süre birbirine sarılarak teselli etmesi duygusal anlar yaşattı.

Öte yandan yangını bahane eden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal ederek sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp çalışmaları izledi. Polis ekipleri ise sık sık uyarı yaparak vatandaşlara evlerine gitmesini istedi. Bir vatandaş ise kalabalığı, "Can kaybı yok herkes evine gitsin" diyerek dağıtmaya çalıştı. Öte yandan yangında alevlerin çıkma anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının gördü tanığı Uğur Yıldırım, "Ben şu arka sokakta oturuyorum. Dumanı gördük geldik. Şu taraftan duman çıkıyordu. Televizyondan ya da sobadan çıktı. Biz dumanı görünce herkesi bağırdık herkes cama balkona çıksın diye. Sonra diğer binanın kapısını söktük, birinci katta oturanları oradan tahliye ettik. Sonra 110 ekiplerine haber verdik" sözlerine yer verdi.

İlk inceleme göre elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangının gerçek nedeni itfaiye ekiplerinin raporu sonrası netlik kazanacak.

Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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