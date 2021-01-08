Son dakika! Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu (2)
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Son dakika! Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu (2)

08.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:12

Son dakika haber... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar otoparkında park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen aracın tamamına yayılan yangını söndürdü.

Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Ufuk Kızılırmak'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

Son dakika! Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu (2)
Son dakika! Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu (2)
Son dakika! Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu (2)
Son dakika! Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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