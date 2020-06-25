Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 13.03'te AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlarda sarsıntıyı hissedenler ise hızla açık alanlara doğru koştu. Van Valisi yaptığı ilk açıklamada depremin merkez üssünden bildirilen bir hasarın olmadığını ve ekiplerin araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

Van'ın İran sınırındaki ilçesi Özalp, saat 13.03'te depremle sallandı. Yerin 6.9 km derinliğinde meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde. CAN VE MAL KAYBI YOK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.