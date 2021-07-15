Son Dakika | Van Gölü'nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük korku yaşadı

Son dakika haberi... Van Gölü'ne açılan bir gezi teknesi fırtınada karaya oturdu.

Van Gölü'ne açılan bir gezi teknesi fırtınada karaya oturdu. Korku dolu dakikalar yaşayan 30 yolcu, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Van'da etkili olan fırtına, Van Gölü'nde de korku dolu anlara neden oldu. Edremit ilçesindeki marinadan yolcu aldıktan sonra Van Gölü'ne açılan bir gezi teknesi, fırtına nedeniyle bir süre sonra geri dönmek istedi. Limana girmek isteyen tekne, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Kıyıya yaklaşık 10 metre kala karaya oturan teknedeki yolcular korku dolu anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri halat yardımıyla teknede mahsur kalan yaklaşık 30 yolcuyu kurtarırken, şok geçirenlerin bazıları ise hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı