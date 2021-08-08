Son Dakika | Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Tatvan'da kamp kurdu
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Son Dakika | Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Tatvan'da kamp kurdu

Son Dakika | Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Tatvan'da kamp kurdu
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Gölü Bisiklet Festivali" kapsamında Van'dan çıkan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamp yaptı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Gölü Bisiklet Festivali" kapsamında Van'dan çıkan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamp yaptı.

Festival kapsamında farklı illerden gelen gönüllüler ile dernek üyelerinden oluşan 150 kişilik grubun, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak ve koruma çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri bisiklet turu devam ediyor.

Van'da yola çıkarak Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan gönüllüler, Van Gölü çevresini bisikletle dolaşarak etkinliği tamamlayacak.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, geleneksel hale getirdikleri bisiklet festivali kapsamında Tatvan ilçesine ulaştıklarını belirtti.

Amaçlarının Van Gölü'ne dikkat çekmek, güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Etkinliğe katılan sporcuların yaklaşık 120'si ülkemizin farklı illerinden gelenlerden oluşuyor. Van Gölü Bisiklet Festivali'ni markalaştırmak istiyoruz. Bu şekilde hem Van Gölü'ne dikkatleri çekeceğiz hem de turizm potansiyelinden faydalanacağız. Turumuzun devamında Ahlat, Adilcevaz, Erciş üzerinden yol alıp, üçüncü kez Çarpanak Adası'na yüzme festivalimiz olacak ve onu da gerçekleştireceğiz. Bize destek olan Van Büyükşehir Belediyesi'ne, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş, Tatvan ve Bitlis belediyelerine teşekkür ederiz."

Şanlıurfa'dan gelerek festivale katılan Mehmet Aslan, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı altında düzenlenen etkinliğin önemine değinerek, "Van Gölü havzasının korunmasına ve gölün temizliğine dikkat çekmek için pedal çeviriyoruz. Kamp alanımız çok güzel. Farklı illerden gelen misafirler Van Gölü'ne ve göl çevresine hayran kaldı." dedi.

Bartın'dan etkinliğe katılan Elif Baysal da amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, "İnsanların bireysel emekleriyle, kendi enerjisiyle bir yerlere gidebileceğini göstermek istiyoruz. Buralara kadar gelip bisiklet sürebilirler, rahatlıkla kamp kurabilirler. Bölge insanı çok misafirperver, çok cana yakın, ilgili, duyarlı. Benim için en güzel tarafı da bu oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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