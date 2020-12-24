Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
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Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

24.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:53
Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Van'ın Gürpınar Belediyesi, pandemi ve kış aylarının gelmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğinde bulunuyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, pandemi ve kış aylarının gelmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğinde bulunuyor.

Gürpınar ilçe genelinde korona virüsüyle mücadelede büyük bir başarı gösteren Gürpınar Belediyesi, soğuk havaların gelmesiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik kolilerini ulaştırıyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla hazırlanan yardım kolileri, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ekiplerce teslim ediliyor. Salgının ilk gününden itibaren vatandaşa yönelik birçok sosyal yardım çalışması yürüttüklerini aktaran Başkan Tanış, "Salgının ve kış aylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için özellikle ihtiyaç sahibi ve evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için çalışma başlattık. Çalışmamız kapsamında belirlenen ailelere gıda ve temizlik malzemelerinin içerisinde yer aldığı kolilerimizi teslim ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bu salgının seyrinin belirlemek bizim elimizde. Lütfen hijyen, mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim. Gürpınar Belediyesi olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yanında olmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Durmadan, yorulmadan yaşanılabilir bir Gürpınar'ın inşası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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