Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Van'ın Çatak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonunda bir jandarma yüzbaşı ile iki uzman çavuş şehit oldu, bir jandarma yarbay yaralandı.

11.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:50

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonu kapsamında, 1'i yüzbaşı 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Operasyonda, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 10-Norduz operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, bir Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT YÜZBAŞININ ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki babaevine ulaştırıldı.

Şehidin Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine giden ilçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alparslan Bostancı, şehadet haberini anne Mevlüde ve baba Şevket Top'a verdi. Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Havza'da toprağa verileceği bildirildi.

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

REYHANLI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hatay'ın Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 'Yıldırım- 10 Norduz Operasyunu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Uçar'ın şehit olduğu haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar'ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar'ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları (14)
PARAMEDİK: Allah rahmet eylesin. Mekanlari cennet mezarlari nur dolsun. 3 leşe karşılik 3 koca yiğit mi kurban verdik. Bir tek erimizin tirnağı olamayacak naletlere 3 yiğidimizi mi verdik. 30 saniye haber yapin sonra magazin haberleri demi yok arkadaş turkiyede medya falan yalan dolan baldiri ciplaklar boy boy haber olur bu üç yiğit 30 sn sonra unutulur yalan mi...
Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
YÜCEL AR,,: Mekanları cennet olsun inş. .
Cevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
VATAN: ALLAH c. c rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim katilleri kahhar ismi sıfatı yüzüsuyu hürmetine kahr eylesin İNŞALLAH
Cevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:56:26. #1.15#
title