Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu Son dakika: Van'ın Çatak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonunda bir jandarma yüzbaşı ile iki uzman çavuş şehit oldu, bir jandarma yarbay yaralandı.

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonu kapsamında, 1'i yüzbaşı 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Operasyonda, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 10-Norduz operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, bir Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT YÜZBAŞININ ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki babaevine ulaştırıldı.

Şehidin Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine giden ilçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alparslan Bostancı, şehadet haberini anne Mevlüde ve baba Şevket Top'a verdi. Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Havza'da toprağa verileceği bildirildi.

REYHANLI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hatay'ın Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 'Yıldırım- 10 Norduz Operasyunu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Uçar'ın şehit olduğu haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar'ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar'ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.