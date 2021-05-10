Son dakika: Van'da, arazide ve ölü at sırtında 102 kilo eroin ele geçirildi
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Son dakika: Van'da, arazide ve ölü at sırtında 102 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika: Van'da, arazide ve ölü at sırtında 102 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre VAN'ın Başkale ilçesinde, boş arazi ile at ölüsünün sırtındaki çuvallarda, İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 102 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, boş arazi ile at ölüsünün sırtındaki çuvallarda, İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 102 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 70 kilometre uzaklıktaki Türkiye- İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi. İran sınırına yakın dere yatağına gizlenen ve üzeri taşlarla kaplı 2 çuval içinde 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi. Yine aynı bölgede, at ölüsünün sırtındaki çuvalda 51 kilo 388 gram eroin bulundu. İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürüyor. 


Son dakika: Van'da, arazide ve ölü at sırtında 102 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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