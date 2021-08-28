Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, daha az güvendesiniz

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olduğunu belirterek, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" dedi.