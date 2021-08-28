Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, daha az güvendesiniz
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Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, daha az güvendesiniz

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Sağlık

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olduğunu belirterek, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi.

Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili açıkladı: Bu şehirlerdekiler daha az güvende

Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize.

Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili açıkladı: Bu şehirlerdekiler daha az güvende

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI 10 İL

Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli.''

Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, daha az güvendesiniz
Bakan Koca 'Son dakika' diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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