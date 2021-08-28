Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, daha az güvendesiniz
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olduğunu belirterek, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi.
Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize.
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI 10 İL
Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli.''