Son Dakika: Günlerce elektriksiz kalan Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu görevden alındı! Gerekçe koronavirüs

Isparta'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kara esir olan şehir, günlerce elektriksiz kaldı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu, koronavirüse yakalanmasının ardından geçici olarak görevden alındı.

BAKANLIK: RUTİN BİR UYGULAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun, kentte yoğun kış şartları ile mücadele döneminde görevinin başındayken Covid-19'a yakalandığı ve evinde karantinaya alındığı belirtilerek, "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu

ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR?

Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon Sürmene'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atandı.

Isparta Valiliği'ne vekaleten atanan Osman Kaymak

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü. Osman Kaymak daha önce de Samsun Valisi olarak görev yapmıştı.