Son dakika haberi... Uzman jandarma spor ile hastalığı yenip, dünya 4'üncüsü oldu

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - UZMAN Jandarma Gültekin Güleç'e (44) 20 yıl önce kas güçsüzlüğü, Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğu nedeniyle diyalize bağlanıp, malulen emekli olabileceği belirtilerek, spor yapması tavsiye edildi. Vücut geliştirmeye yönelen Güleç, Türkiye 4'üncüsü oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl İspanya'da dünya şampiyonasında 4'üncü olan Güleç, askerlik mesleğini de başarıyla sürdürüyor. Güleç, sporla hastalık şikayetlerinden kurtulduğunu belirtip, "Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim. Güçlüyüm ve çok mutluyum" dedi.

Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığı Destek Grup Komutanlığı'nda Uzman Jandarma Gültekin Güleç'e, 2001'de mesleğe başladığı yıl kas güçsüzlüğü teşhisi konuldu. Doktorların tavsiyesi ile küçük yaştan itibaren yaptığı spora devam eden Güleç, fitness'a yöneldi. 2011 yılında Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğuna yakalanan Güleç'e doktorlar bu kez dikkat etmezse diyaliz makinesine bağlanabileceği ve malulen emekli olabileceğini söyledi. Spor yapmaya devam etmesi istenen Güleç, 2015'te vücut geliştirme ve fitness antrenörlüğü belgesi aldı. 2017'de Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 4'üncü olan Güleç, 2 yıl sonra 2019'da Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı'na seçildi. Güleç, aynı yıl İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 4'üncü oldu. Spor sayesinde diyalize girmekten kurtulan ve hastalığı ile ilgili şikayetleri azalan Güleç, askerlik mesleğini de başarıyla sürdürüyor.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Güleç, "Hayatımın sonuna kadar sporu bırakmayı düşünmüyorum. Meslek hayatım açısından da bakacak olursak dünyanın her yerinde her türlü görevi yapabilecek güçte ve kabiliyette olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.