Uşak güne patlamayla başladı
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Uşak güne patlamayla başladı

15.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:26

Uşak'ta sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti.

Uşak'ta sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti. Meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kemal Öz Mahallesi, Birinci Serap Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, üçüncü katta ikamet eden Cihan Özer'e ait evde doğal gaz patlaması gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Ambulans, İtfaiye, ve UDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Cihan Özer ve Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ikamette çıkan yangını söndürürken polis ekipleri de sokağı bir süreliğine kapattı. Hastaneye kaldırılan Fatma Özer'in durumunun iyi olduğu ancak Cihan Özer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkinci Serap Sokak'ta ikamet eden Tahsin Çakar, patlamanın ardından sesin nereden geldiğini anlamadıklarını ve çok korktuklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Köksal Kılınç/İHA)

Uşak güne patlamayla başladı
Uşak güne patlamayla başladı
Uşak güne patlamayla başladı
Uşak güne patlamayla başladı
Uşak güne patlamayla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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