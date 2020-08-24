Son dakika... Ünlü mankenler, Doğubayazıt'taki dijital defilede buluşuyor
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Son dakika... Ünlü mankenler, Doğubayazıt'taki dijital defilede buluşuyor

Son dakika habere göre KORONAVİRÜS (Covid-19) salgını nedeniyle moda etkinliklerine ara veren Dosso Dossi Fashion Show yönetimi, ünlü mankenlerin katılımıyla 2020- 2021 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi'ni Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapmaya karar verdi.

Son dakika... Ünlü mankenler, Doğubayazıt'taki dijital defilede buluşuyor
24.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:20

KORONAVİRÜS (Covid-19) salgını nedeniyle moda etkinliklerine ara veren Dosso Dossi Fashion Show yönetimi, ünlü mankenlerin katılımıyla 2020- 2021 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi'ni Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapmaya karar verdi. Aralarında Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya ve Wilma Elles'in de olduğu mankenlerin katılımıyla gerçekleşecek defile, tarihi İshakpaşa Sarayı ve dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak bilinen alanda düzenlenecek. Defile 50'den fazla ülkede dijital platformlar üzerinde yayınlanacak ve reklam kampanyalarında kullanılacak.

Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bir ilke imza atıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, 2020- 2021 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne olacak. Aralarında Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, 28- 30 Ağustos tarihleri arasında Doğubayazıt'ta olacak. Ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gidecek mankenler, Ağrı Dağı'nın eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı'nda, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar köyünde doğal ortamlarda çekimler gerçekleştirecek. Üç gün sürecek çekimler sırasında bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edilecek.

50'DEN FAZLA ÜLKEDE GÖSTERİLECEKDoğu Anadolu bölgesinde ilk kez böylesi bir moda etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt'a vefa borcum var. Yapacağımız bu çalışmanın Doğubayazıt'a hem ekonomik hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum. Doğubayazıt'ın tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.Dosso Dossi'nin online satış kanalı için çekilen dijital platform defilesinin dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50'den fazla ülkede gösterimlerinin yapılacağını belirten Eraslan, şunları söyledi:

"Dosso Dossi olarak yaptığımız dünya çapındaki etkinliklerde Türkiye'nin tanıtımına da büyük önem verdik. Şimdi, sıra Doğu Anadolu'da. Doğubayazıt'ın tarihi ve doğal güzellikleri çalışmamızın özünü oluşturacak. Türk modasını, Türk tasarımlarını, Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle Doğubayazıt'tan dünyaya sunacağız. 21- 24 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Hilton Bomonti Conference Center'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show öncesinde Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede düzenlenecek bir kampanya ile defile görüntülerini paylaşacağız."


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Kaynak: DHA

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