Son dakika... Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 28, Tunus'ta 17, Bahreyn'de 5 ve Katar'da bir kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika... Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
20.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 28, Tunus'ta 17, Bahreyn'de 5 ve Katar'da bir kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 28 kişi daha vefat etti ve 1722 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 846'ya, vaka sayısının da 93 bin 475'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 85 bin 418'e ulaştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 626 kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

Son verilerle ölü sayısının 155'e, vakaların da 9 bin 736'ya çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 2 bin 386'ya ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte 5 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 221'e çıktığı belirtildi.

Ülke genelinde 2 bin 856 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 64 bin 499'a yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 57 bin 299'a ulaştığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 230 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Son verilerle can kaybının 210'a, vaka sayısının da 123 bin 376'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 120 bin 303'e ulaştığı aktarıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti
Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Kemal Ayvaz Merve Dizdar Nebahat Çehre Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Tamer Tuna Erol Bulut Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza İran İzmit Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 13:48:59. #1.14#
title