Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi

11.10.2020 18:58 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:21

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 11 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1502 artarak 335 bin 533'e yükseldi. 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 837'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 59 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 837'ye, toplam vaka sayısı ise 335 bin 533'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1212 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1212 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 294 bin 357'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENİN"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Şevval Sam Ata Demirer Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Vitor Hugo Josef De Souza Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 19:22:19. #1.14#
title