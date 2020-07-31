Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 31 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 17 olarak gerçekleşti ve toplam vefat sayısı 5 bin 691'e yükseldi. 982 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 230 bin 873'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 31 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 46 bin 492 test yapıldı ve 982 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 17 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 691'e, toplam vaka sayısı ise 230 bin 873'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 215 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 996 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 214 bin 535'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,8 oldu.

AĞIR HASTA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son 3 günde ağır hasta sayısının en çok arttığı illeri; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olarak sıraladı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."