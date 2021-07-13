Son dakika: Ulaşılamayan tır şoförü park halindeki tırın içinde ölü bulundu
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Son dakika: Ulaşılamayan tır şoförü park halindeki tırın içinde ölü bulundu

Son dakika: Ulaşılamayan tır şoförü park halindeki tırın içinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'a mal getiren ve bir süre kendisinden haber alınamayan tır şoförü, park halindeki tırın içerisinde ölü bulundu.

Sivas'a mal getiren ve bir süre kendisinden haber alınamayan tır şoförü, park halindeki tırın içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Koçal (48) isimli tır sürücüsü, üç gün önce Kahraman Maraş'tan yüklediği dondurma yükü ile önce Kayseri'ye uğradı. Geçtiğimiz gece ise Sivas'a gelerek tırını Organize Sanayi Bölgesi içerisine park etti. Sabah olduğunda çalıştığı firmanın yetkilileri kendisine ulaşamadı. Sağlığından endişe eden firma çalışanları durumu polise bildirdi. GPS konumundan tıra ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından tırın çekicisinin camı kırılarak içeriye girildiğinde Koçal'ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Koçal'ın geçirdiği kalp krizi sonrası öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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