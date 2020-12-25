Son dakika haber: Ukrayna: "Rusya ile olası bir savaş çok korkunç olur"

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile girilecek olası bir savaşa ilişkin soruya "Bu korkunç bir durum ve hayal bile etmek istemiyorum, çok büyük bir savaş olur" şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile girilecek olası bir savaşa ilişkin soruya "Bu korkunç bir durum ve hayal bile etmek istemiyorum, çok büyük bir savaş olur" şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu sabah gerçekleştirilen basın toplantısında yerel gazetecilerin farklı konulardaki sorularını cevapladı. Zelenskiy, Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya'nın Kırım üzerinden ülkeye tekrar saldırması durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt olarak, "Bu korkunç bir durum ve hayal bile etmek istemiyorum. Böyle bir şeyin imkansız olmasını umut edeceğiz. Aksi halde çok büyük bir savaş olur. Biz bir yere gitmeyiz, herkes savaşır ve kadın erkek herkes seferber olur. Bu da nüfusumuz için çok kötü olur. Eminim ki Rusya da bunun farkında" dedi.

"PUTİN'İ ARARSAM BENİMLE GÖRÜŞÜR"

Başka bir muhabirin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmek ister miydiniz?" sorusuna ise Zelenskiy, "Putin'i ararsam benimle görüşür, onu arayabilirim ancak şuan bunun için bir sebep yok. Savaş söz konusu olursa durdurmak için Putin'le görüşmem gerekir. Görüşme, Normandiya formatında ve özel ikili diyalog şeklinde olur" cevabını verdi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna krizine çözüm bulmak için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya formatında dörtlü bir görüşme gerçekleşmişti. Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi olarak adlandırılan bu görüşmede, Putin ve Zelenskiy ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş ve Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'nde süren çatışmalara yönelik ateşkes kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı zirve, korona virüs ve çeşitli diplomatik engellere takılması nedeniyle bir daha toplanamadı. Normandiya Dörtlüsü'nün yakın zamanda tekrar bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı