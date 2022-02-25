Son Dakika! Ukrayna lideri Zelenski'nin müzakere çağrısına Putin'den yanıt: Üst düzey müzakereye hazırız

Dün sabah Putin'im emriyle Ukrayna topraklarına giren Rusya, başkent Kiev dahil birçok şehri bombaladı. Ukrayna'dasıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Bölgede birçok kişi saldırılarda hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski son olarak sabah 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E: MÜZAKERE MASASINA OTURMALIYIZ

Öğleden sonra son duruma ilişkin bir değerlendirme yapan Zelenski, topraklarını işgal eden Rusya lideri Putin'e seslendi. Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze vuruşlarına devam ettiğini belirten Zelenski, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu. Zelenski Putin'e de diyalog çağrısında da bulunarak "Rusya'yı ölümleri durdurmak için yeniden müzakere masasına oturtmalıyız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, MÜZAKEREYE HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin çağrısına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Putin, "Rusya üst düzey müzakereye hazır" dedi.

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