Son Dakika: Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rus güçlerinden geri aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta akşam saatlerinde Rus güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirmişti.

HAVAALANI GERİ ALINDI

Rusya'nın saldırılarından sonra birçok stratejik noktaların ve tesislerin kontrolünü kaybeden Ukrayna en önemli havaalanlarından biri olan Hostomel Antonov Askeri Havaalanı'nı Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu.

"RUS ÇIKARMA BİRLİKLERİ İMHA EDİLDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych, havaalanının geri kazanılması için Ukrayna askerlerinin gösterdiği çabanın sonuç verdiğini aktararak, "Artık (Rus saldırısını) geri püskürttük. Hostomel Havaalanı bizim! Rus çıkarma birlikleri imha edildi!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

DONBAS'IN TANINMASI SONRASI ASKERİ HAREKAT BAŞLADI

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.