Son Dakika: Kameralar karşısına geçen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, NATO'ya seslendi: Dürüst olun

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Burada bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Zelensky, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"'UKRAYNA BAĞIŞ DİLENİYOR' GİBİ ALGILANMAMALI"

Zelenskiy görüşme sonrası yaptığı açıklamada ülkesinin "barış" aradığını söyledi. Zelenskiy ayrıca "Ukrayna, bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit" dedi.

MİNSK ANLAŞMASI'NA DİKKAT ÇEKTİ

Zelenskiy "Rusya 'Ukrayna' Kırım'ı almak istiyor' diye iddia ediyor. Burada NATO'nun kurucu sözleşmesinin 5. maddesini dile getirmemiz önemli. Normandiya formatı ve Minsk anlaşması burada çok önemli" ifadelerini kullandı.

NATO'YA SESLENDİ

Zelenskiy ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin de çağrıda bulundu. Zelenskiy "NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli. Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar." diye konuştu. .