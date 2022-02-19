Son Dakika: Kameralar karşısına geçen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, NATO'ya seslendi: Dürüst olun - Haberler
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Son Dakika: Kameralar karşısına geçen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, NATO'ya seslendi: Dürüst olun

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin çağrıda bulundu. Yaklaşan Rusya tehlikesine dikkat çeken Zelensky, "Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar. Tüm dünyanın yaşananları anlaması gerekli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Burada bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Zelensky, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy görüşme sonrası yaptığı açıklamada ülkesinin "barış" aradığını söyledi. Zelenskiy ayrıca "Ukrayna, bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit" dedi.

Zelenskiy "Rusya 'Ukrayna' Kırım'ı almak istiyor' diye iddia ediyor. Burada NATO'nun kurucu sözleşmesinin 5. maddesini dile getirmemiz önemli. Normandiya formatı ve Minsk anlaşması burada çok önemli" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin de çağrıda bulundu. Zelenskiy "NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli. Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar." diye konuştu. .

Servet Uzun
Servet Uzun
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