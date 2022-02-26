Son Dakika: Ukrayna'dan gece yarısı müzakere açıklaması: Putin'in teklifini kabul ettik, yer ve zamanı görüşüyoruz

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasından kısa süre sonra Ukrayna topraklarına havadan ve karadan harekat düzenledi. Rus birlikleri saldırıların 2. gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kapısına dayandı.

YER VE ZAMAN GÖRÜŞÜLÜYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

"BARIŞ İÇİN GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

"PUTİN'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİK"

Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı. Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.