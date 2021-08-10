Son Dakika | Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu
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Son Dakika | Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu Gaziantep'te sigortacılık yapan Adnan Atabey, evindeki çalışma odasında kızı tarafından ölü bulundu.

Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te sigortacılık yapan Adnan Atabey, evindeki çalışma odasında kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sigortacılık işiyle uğraşan 57 yaşındaki Adnan Atabey, evinde bulunan çalışma odasında, dershaneye gitmek için hazırlanan kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Durum, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Atabey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma odasında hayatını kaybeden Atabey'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Üç çocuk babası Adnan Atabey'in yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Atabey'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alındı. Daha önce soy isim değişikliği yapan Adnan Atabey'in ağabeyi İbrahim Yılan, yaptığı açıklamada, "Eşine gece 12'den sonra siz gidin yatın demiş, kendi de evinde oturuyor, çay içiyor. Sabah da kızı dershaneye gitmek için kalkıyor ve yerde yattığını görüyor" diye konuştu.

Son Dakika | Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu
Son Dakika | Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu
Son Dakika | Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu
Son Dakika | Üç çocuk babası sigortacı çalışma odasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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