Son dakika: Üç çocuk annesi kadın 37 yaşında iş sahibi oldu

Son dakika haberlerine göre İleri yaşta iş yaşamına başlayan, başarılı bir kariyer yolculuğuna adım atarak zor görünen bir engeli aşan ilkokul mezunu ve üç çocuk annesi Rukiye Kaya, Haziran 2019'da başlayan "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" ile yeni...

İleri yaşta iş yaşamına başlayan, başarılı bir kariyer yolculuğuna adım atarak zor görünen bir engeli aşan ilkokul mezunu ve üç çocuk annesi Rukiye Kaya, Haziran 2019'da başlayan "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" ile yeni bir meslek öğrenerek, Diyarbakır'da bir tekstil firmasında işe başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliği ile yürütülen proje kapsamında giyim üretim teknolojisi üzerine eğitimini tamamlayan 37 yaşındaki Rukiye Kaya, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Adıyaman ve Diyarbakır'da toplam bin 600 Türk vatandaşı ve mülteciye mesleki eğitim ve iş fırsatları sunan projenin yürütüldüğü merkezlerden biri olan Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslara katıldı. Yıllardır evde kendi kendine ilerletmeye çalıştığı dikiş becerisini nitelikli bir eğitim alarak profesyonel bir iş fırsatına dönüştüreceği projeden haberdar olduktan sonra umutları yeşeren Kaya, "Bir ev hanımı olarak çalışmayı hep istedim. Ancak yaşım ve eğitim durumum nedeniyle bir iş bulabileceğimi düşünmüyordum. Ancak bu proje ile bir meslek öğrendim. Kayıt için başvururken el becerilerimin aldığım mesleki eğitime yatkın olduğunu düşünüyordum. Proje ile amatör dikiş bilgimi ileri seviyeye taşıdım. İstihdam aşamasında bizleri daha iyi adaylar haline getiren pek çok teknik öğrendik. Dokuma konfeksiyon makinecilik alanında verilen sertifika sadece benim değil, ailemin de önünü açtı. Eşimle birlikte çocuklarımızın geleceği için daha güzel adımlar atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşe başladığı ilk günden bu yana işvereni tarafından çalışmaları takdir edilen Kaya, daha önce çalışma hayatında olmayışının eksikliğini hissettirmediği için mutlu.

İş gücü piyasasına katkı sağlayan ve yerel kalkınmada iz bırakacak örnek uygulamaların gerçekleştirildiği istihdam odaklı projede birlikte yaşayabilme kültürüne katkı sunan sosyal uyum çalışmaları da eğitimlerle eş zamanlı olarak yürütülürken, sosyal uyum etkinliklerinin her birine katılan Kaya, farklılıkların oluşturduğu zenginliği deneyimlemenin iş yaşamı için de önemli bir destek olduğunu düşündüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"37 yaşında sevdiğim ve başardığım bir iş sahibi olacağıma inanamazdım. Proje beni hayal dahi edemeyeceğim bir noktaya taşıdı. İşverenimle mülakatım son derece başarılı geçti. Çalışan, üreten ve geleceğe güvenli adımlarla yürüyen biri olarak hayatıma devam etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi'nde çok fazla şey ürettik. Mesleki eğitimler haricinde düzenlenen dekoratif keçe atölyesi, takı tasarımı ve ahşap boyama gibi pek çok etkinlikte Türk ve Suriyeli arkadaşlarımızla birbirimizin kültürlerini tanıyarak, uyum içinde çalıştık. Bu durum işime de yansıdı. Bu proje sayesinde ilk iş mülakatımı gerçekleştirdim ve ilk işime sahip oldum. Makine başında her geçen gün becerilerimi daha da geliştirdiğimi görüyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı