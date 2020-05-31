Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
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Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden yazar, şair Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti.

31.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:04

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti. Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba 'Türkiye'nin Nietzsche'si' olarak adlandırıldı. Aruoba'nın vefat haberini sosyal medyadan Metis Yayınları duyurdu.

Metis Yayınları, "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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