Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti

Son dakika! Bu sabah başlayan korona aşılamasında, Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci grupta hizmet sektöründekiler, üçüncü aşamada kronik rahatsızlığı olanlar, dördüncü aşamada ise aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde bu sabah başlayan koronavirüs aşılamasının gösterildiği sayaçta, aşılanan sağlık çalışanı sayısının 200 bini aştığı görüldü.

ÖNCELİKLİ DÖRT GRUP PAYLAŞILDI

Sitede, aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini de paylaşıldı. Listenin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

İşte aşılamada öncelik verilecek dört grup:

Birinci aşamada sağlık kurumunda çalışanlar; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler ve 50-64 yaş arası bireyler aşı olacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak kronik rahatsızlığı olan kişiler yaş gruplarına göre sıralanarak aşılanacak ve geriye kalan grupların aşılanmasıyla üçüncü aşama tamamlanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

AŞININ YAN ETKİLERİNE DE YER VERİLDİ

Sitede ayrıca aşı süreci ve aşının olası yan etkilerine dair ayrıntılar da anlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı süreciyle ilgili yayınladığı bilgilendirme şöyle: