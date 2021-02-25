Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız

Son dakika! Bugün, Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırırken, bu durum 'darbe girişimi' olarak nitelendirildi. Paşinyan'ın füzelerine laf ettiği Rusya'nın yaptığı "Ermenistan'ın içişleri meselesidir" açıklaması yetersiz bulunurken, Türkiye'den "Dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişimlerine karşıyız" tepkisi geldi.

Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası anlaşma imzalamak zorunda kalan Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kaybedince ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi.

PAŞİNYAN, DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Bugün Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı yazı ile Paşinyan'ı istifaya davet ederken, başbakan yaptığı ilk açıklamada bunun bir darbe girişimi olduğunu belirtti ve destekçilerini sokağa çağırdı.

RUSYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Rusya, bu durumun Ermenistan'ın içişleri olduğunu kaydetti. Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi.

"DARBEYE KARŞIYIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi. Öte yandan Rusya'nın yaptığı bu açıklama dünya kamuoyu tarafından yetersiz bulundu.