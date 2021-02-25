Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız
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Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız

25.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:41

Son dakika! Bugün, Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırırken, bu durum 'darbe girişimi' olarak nitelendirildi. Paşinyan'ın füzelerine laf ettiği Rusya'nın yaptığı "Ermenistan'ın içişleri meselesidir" açıklaması yetersiz bulunurken, Türkiye'den "Dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişimlerine karşıyız" tepkisi geldi.

Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası anlaşma imzalamak zorunda kalan Ermenistan BaşbakanNikol Paşinyan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kaybedince ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi.

PAŞİNYAN, DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Bugün Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı yazı ile Paşinyan'ı istifaya davet ederken, başbakan yaptığı ilk açıklamada bunun bir darbe girişimi olduğunu belirtti ve destekçilerini sokağa çağırdı.

RUSYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Rusya, bu durumun Ermenistan'ın içişleri olduğunu kaydetti. Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi.

"DARBEYE KARŞIYIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi. Öte yandan Rusya'nın yaptığı bu açıklama dünya kamuoyu tarafından yetersiz bulundu.

Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız

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Haber Yorumları (14)
UYUZ: bakıyorumda hep darbe olsun derdindesi, niz darbeye karşıyız o kadar.
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X: Rusya. . . enteresan bir faşizan bir militarian ülke. . . geçenlerde rus icatlarına baktım. 60 küsur icatları var. . . . benim favorim rus salatası ile akordiyon. . . bir de peryodik cetvel. . . zaten bunun dışındakiler savaş aleti, savaş teknolojsi ve silahı. . . . Anlayacağınız rusyanın dünyaya savaştan başka verebileceği şey yok. . . zaten de olmamış. . . (çarlık dönemi, sovyet rusya ve rusya federasyonu tarihsel sürecinde) Bu arada tüm kızıl serçeler sizleri de bekleriz. . .
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VATANDAS: Ne kadar saf bir ülkeyiz ya Simdi bize ne ermenin darbesinden ya varsin daha da karışsın ne destek verir gibi açıklama yapiyosun
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