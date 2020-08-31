Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
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Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Son dakika: Almanya ve Fransa'nın yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni bir hamle geldi. Yayınlanan yeni Navtex ile Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzattı.

31.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:29

Türkiye, Almanya ve Fransa'nın küstah yaptırım tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz konusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye, yeni bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisinin çalışma süresini 12 Eylül'e kadar uzattı.

GÖREV SÜRESİ 11 GÜN UZADI

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

İKİ BOYUTLU SİSMİK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

ALMANYA VE FRANSA TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti.

Fransız Bakan, "Avrupa, Türkiye'nin saldırgan politikasıyla yüzleşmek için ortak hareket etmeli. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye bir devletin, denizcilik alanını ihlal eden pozisyonu kesinlikle kabul edilemez. AB diyaloğa hazır, ancak, gerekirse Türkiye'ye yaptırımlar dahil olmak üzere maksimum sertliği göstermeye kararlı" ifadelerini kullandı.

Alman Bakan Maas ise, "Akdeniz'deki krizden çıkmanın tek yolu diyalog. Akdeniz'in istikrarsızlaşmasını kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın egemenliğini savunacağız" dedi.

NAVTEX NEDİR?

Navtex; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

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Haber Yorumları (19)
DENİZ: fransizlar ve bazi avrupa ulkeleri bi dedelerine sorsalardi conk bayirinda neler yasadiniz diye canakkale gecilmezse akdeniede gecilmez
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DOĞRUCU DAVUT: Benim Mantığım Ermiyor !!! Neden Bu Kadar Israrla Suları Isındırıyoruz ? Zaten Dostumuz Yok ! Amaç Ne Anlamış Değilim... Belki Bir Ay Oldu. Her Hangi Bir Gaz Rezervi , Yada Petrolde Bulunmadı... Ama Bir Hayli Düşman Kazandık ! Böyle Devam Ederse, Tüm Dünyayı Karşımıza Alacağız ... Hem de Boş Hayaller İçin !!!
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NEREYE KAYBOLDU: Doğu Akdeniz de neredeyse savaşan gireceğiz, sömürgeci devletler üzerimize çullanmış tehdit ediyorlar ama bu ülkenin muhalefet lideri ortalarda görünmüyor. Kılıçdaroğlu çıkıp ne Yunana nede Fransıza tek bir kelime etmiyor. Bazen düşünüyorum da Kılıçdaroğlu denilen şahıs gerçekten Türk mü?
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