Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin 'Barış Gücü' kararına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay uzatma kararına ilişkin, "Güvenlik Konseyi'nin bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Kurulu kararı hakkında açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri'nin tutumunun tümüyle desteklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

BM Güvenlik Konseyi'nin, KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesinin de mülkiyet haklarının ihlali olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca Konsey'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği artıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,