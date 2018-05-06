Türkiye'den ABD'ye F-35 Tepkisi: Karşılığını Alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'İn sunduğu Hafta Sonu programında konuştu. ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD'YE SERT TEPKİ: KARŞILIĞINI ALIRLAR

Türkiye'ye büyük silah satışlarının askıya alınmasının gündeme geldiği ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" ifadesini kullandı. Önümüzdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını da vurguladı.

ABD, TESLİMATI ENGELLEMEK İÇİN YASA TASARISI SUNMUŞTU

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu bulunması gösterilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) önümüzdeki hafta görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.

NDAA'nın yasalaşması için geçmesi gereken pek çok adım var. İlerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato arasında uzlaşmaya varılmasının ardından nihai versiyonun onaylanması gerekiyor.