Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 19 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 72 bin 615 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157'den 176'ya yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 84 bin 426 olurken toplam 412 bin 31 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 84 bin 426 hasta taburcu olurken, bugün 412 bin 31 test yapıldı.

"VAKALARIN YÜZDE 8'LİK KISMI 65 YAŞ ÜZERİ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,10 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,31 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,10 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 140 milyon 87 bin 559 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 201 BİN 758 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 300 bin 231 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 201 bin 758 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 870 bin 479 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 69 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken 69 bin 658 de yeni vaka tespit edilmişti.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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