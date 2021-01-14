Son Dakika: Türkiye'de14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 170 kişi vefat etti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor. 14 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi. Vefat sayısı 170 artarak toplamda 23 bin 495'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 170 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 495'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 11 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 512'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.