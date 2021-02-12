Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." açıklamasını yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

3.5 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı olanlarla ilgili Twitter hesabından son durumu paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 400 BİN'E YAKLAŞTI

Öte yandan, şimdiye kadar 3 milyon 560 binden fazla kişiye aşı uygulandı. 395 binden fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. Sağlık çalışanları ve devlet yetkilileri ile siyasiler başta olmak üzere ilk doz aşılarını yaptıranlara dünden itibaren ikinci doz aşıları da vurulmaya başlandı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürdü.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor: