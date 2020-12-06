Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi

06.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:09
Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vefat ve vaka sayısı bir türlü istenilen seviyeye düşmüyor. 6 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 93'ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 402 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 539 bin 291 oldu. Vefat sayısı ise 195 artarak 14 bin 900'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 93'ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 402 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 900'e, toplam hasta sayısı ise 539 bin 291'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4011 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4011 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 431 bin 253'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e, ağır hasta sayısı ise 5805'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 24 bin 309 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 539 bin 291 olarak görünüyor.

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