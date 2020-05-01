Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
01.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:23

Son dakika: Türkiye'de 1 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e, vaka sayısı ise 2 bin 188 artarak 122 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 258'e, toplam vaka sayısının ise 122 bin 392'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 41 bin 431 test yapıldı ve 2 bin 188 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 84 kişi ise Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 258'e, toplam vaka sayısı ise 122 bin 392'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 4 BİN 922 HASTA İYİLEŞTİ

Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 922 hasta daha koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Böylece, toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808'e yükselmiş oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi

"SON 24 SAATTE İYİLEŞENLER, YENİ TNI KONAN HASTALARIN 2,5 KATI"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi

Güncel Manşet

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