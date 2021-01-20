Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti
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Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

20.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:51

Son dakika! Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarında, birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Salık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin Çin'den getirilen CoronaVac aşısını yaptırmasıyla Türkiye genelinde aşılama uygulaması başlatıldı.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLDİ

14 Ocak'tan bu yana gelişen süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok siyasi isim de aşı oldu. Diğer taraftan öncelik ise sağlık çalışanlarına verildi. Koronavirüs aşılama sürecinde öncelik tanınan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına da dün itibarıyla başlandı.

HAFTA SONUNA KADAR İKİNCİ AŞAMA TAMAMLANACAK

Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

81 İLDE UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

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