Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
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Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı

29.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:50
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Burdur'da 63 yıldır bakırcılık yapan 74 yaşındaki Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nde tek bakırcı ustası olarak kaldı.

Burdur'da 63 yıldır bakırcılık yapan 74 yaşındaki Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nde tek bakırcı ustası olarak kaldı.

Burdur'da yaşayan Hasan İmrak, 11 yaşındayken babasının yanında bakırcılık mesleğine başladı. Mesleğe severek başlayan ve uzun yıllar sürdüren İmrak, babası yaşamını yitirince tek başına kaldı. Hasan İmrak'ın yanına alarak yetiştirdiği çıraklar da mesleği yapmadı. Bakırcılar Arastası'ndaki dükkanda yaklaşık 50 yıldır çalışan Hasan İmrak, Burdur'da bakırcılığın tek temsilcisi olarak kaldı. Tek başına mesleğini yaşatmaya çalışan Hasan İmrak, Türkiye'de dövme çelik kazan yapan tek usta olarak tarihe geçti.

Çocukluktan itibaren başladığı mesleği, piyasanın zor şartlarına rağmen sürdürmeye devam eden Hasan İmrak, mesleği devam ettirecek ara eleman yetişmemesinden yakınıyor. Üniversite okuyan öğrencilerin, masa başı iş istedikleri için bu mesleğe yönelmediklerini ve bu yüzden çırak bulamadıklarını ifade eden İmrak, gençlerin bakırcılığı yan meslek olarak devam ettirmeleri gerektiğini, mesleği bıraktığı zaman bakırcılık mesleğinin kalmayacağını belirtti.

"Ben bıraktığım zaman bakırcılık diye bir meslek kalmayacak"

Bakırcılar Odası Başkanlığı yaptığı zamanlarda Burdur'da yüz elliden fazla bakırcı ustası olduğuna dikkat çeken İmrak, "Ben son bakırcı olarak kaldım. Ben bıraktığım zaman Burdur'da ve Akdeniz Bölgesi'nde bakırcı diye bir meslek kalmayacak. Herkes masa başında bir işi olsun diye çocuklarını okullara gönderiyor. Bu meslek ölüyor. Bu mesleği yapacak gençlere ihtiyacımız var. Bu mesleği sevin, bu meslekle gurur duyun. Çünkü üniversiteyi bitiren bir çocuk 2500 TL maaş ile Ankara'da geçinemez. Yan gelir olarak da bu mesleği öğrenirse bu meslekle aç kalmaz. Çünkü bu meslek insanı doyurur. Bu mesleğe çırak gelmiyor. Her mesleğe çırak bulunamıyor. Sanayide birçok mesleğe çırak gelmiyor. Herkes masa başı iş bekliyor" dedi.

Bakırcılık sanatının 1870'li yıllarda Burdur'da Rumlar tarafından yapılmaya başlandığını belirten Hasan İmrak, 15 yıldır emekli olmasına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. İmrak, "Burdur'da bakırcılık 1870 yıllarında Rumlardan kalmadır. Burada Kilise Mahallesi'nde Rum mahallesi vardı. Orada bakırcılık, kalaycılık, terzilik ve kunduracılık onlardan kalmadır" diyerek eskiden bakırcılık mesleğinin Burdur'daki en büyük meslek dalı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek usta

Çelik, damıtma ve gül yağı kazanları yaptığını dile getiren İmrak, Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı olduğunu ifade etti. İmrak, "Çelikten derece kazanları yapıyorum. Bu derece kazanlarının hem yurt dışına hem de iş pazarında pazarı hazır. Ben bakırcılığın yanında dövme çelikten kazanlar yapıyorum. Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcıyım ve Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan başka bakırcı yok, yapamıyor. Bakanlıktan da tescillendi" diye konuştu. - BURDUR

Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı
Son dakika! Türkiye'de çeliği döverek kazan yapan tek bakırcı Hasan İmrak, Akdeniz Bölgesi'nin son bakırcısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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