Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi

09.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:16

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü: 9 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 558 bin 517 oldu. Vefat sayısı ise 217 artarak 15 bin 531'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531'e, toplam hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5846 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5846 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye, ağır hasta sayısı ise 5901'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 499 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 558 bin 517 olarak görünüyor.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (10)
NE UMDUK NE BULDUK: Ne bekleniyor vakaların azalması mı!o çok zor, bu kısıtlamalarla yeterli değil üstelik ölüm sayıları daha da artarak gideceğe benziyor.
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REZENE: Test olmayanlar size sesleniyorum yakında zorunlu olacak bence hiç test olmayanlar aslinda potansiyel tasiyici ve bulastirici devletimizin bir an önce su gizli test yapilmayanlari bulmasi gerek bildigim kadariyla test tedarikinde de sıkıntı yok saglik ocaklari da musait personel sıkıntısı da yok ee neyi bekliyoruz belirti gostermelerini mi iyi ozaman bekleyelim bakalım Allah akil fikir versin
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VEYSEL: demek ki yasaklar işe yaramıyormuş onca esnafın hakkını nasıl ödeyeceksiniz acaba
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