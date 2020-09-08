Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 8 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 782'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 1761 artarak 283 bin 270 oldu.

08.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:33

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1761 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 52 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 782'ye, toplam vaka sayısı ise 283 bin 270'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1093 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1093 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, ağır hasta sayısı 1159, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (1)
AHMET: Her ilde 1 kişi kovid den ölse 81 kişi yapar,
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