Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi

08.12.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:39

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek günlük vaka ve ölüm sayısı görüldü. 8 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 593'ü semptomatik olmak üzere toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 552 bin 304 oldu. Vefat sayısı ise 211 artarak 15 bin 314'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 593'ü semptomatik olmak üzere toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 211 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 314'e, toplam hasta sayısı ise 552 bin 304'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5245 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5245 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya, ağır hasta sayısı ise 5882'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 26 bin 605 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 552 bin 304 olarak görünüyor.

"AĞIR HASTA SAYISI ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
ATILIM ÜNİVERSİTES ÖĞRENCİLERİ OLARAK HALA YÜZ Y: Lütfen bize destek olun Vaka sayısı Türkiye tarihinde pik yapmış biz hala yüz yüze sınavlara ve lablara gidiyoruz.
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MURAT: 1 AYLIK KAPANMA ŞART
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