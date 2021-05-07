Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor. 7 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2210'u semptomatik olmak üzere 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi. Vefat sayısı 278 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 529 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2210'u semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 465'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 529 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

DÜNKÜ VEFAT SAYISI 300'Ü AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 304 kişi hayatını kaybederken, 2401'i semptomatik olmak üzere 22 bin 388 yeni vaka tespit edilmişti.